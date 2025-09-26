Not-OP: Tahnee sagt Shows ab: Ehefrau Juliette im Krankenhaus

Köln - Die Komikerin Tahnee sagt mehrere ihrer Auftritte ab - wegen eines Krankenhausaufenthalts ihrer Ehefrau Juliette Schoppmann, die notoperiert werden musste. Die Sängerin sei in der Nacht operiert worden, sagte Tahnee (33) in einem Video auf der Plattform Instagram. Es sei nicht die erste Not-OP der Musikerin. "Das ist auch der Grund, warum ich jetzt die Shows in Fulda, Darmstadt und Mainz verschieben muss."