Genf - Trotz wachsender Krisen und Konflikte weltweit will das Nothilfebüro der Vereinten Nationen (OCHA) seine geplanten Hilfsleistungen für 2025 nicht erhöhen. Das liegt unter anderem an mangelndem Geld: Für 2024 kamen bislang demnach nur etwas mehr als 40 Prozent der angefragten Mittel zusammen. Manche Länder brauchten zwar mehr, sechs dagegen gar kein Geld mehr aus dem globalen Nothilfeplan, berichtet das Büro in Genf.