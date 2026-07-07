Die Krankenhausgesellschaft wirft der Bundesregierung nicht nur vor, dass ohne ausreichenden finanziellen Ausgleich des Bundes gespart werden soll, sondern auch, dass die GKV-Reform die Kosten der Krankenhäuser sogar in die Höhe treiben könnte. Dabei geht es um die verschärfte Kontrolle der Krankenhausabrechnungen. Im Koalitionsvertrag seien ausdrücklich Stichprobenprüfungen vorgesehen, sagte Geschäftsführer Roland Engehausen."Nun sollen die Kliniken aber künftig um jede einzelne Rechnung mit den Krankenkassen feilschen müssen, wodurch die Verwaltungsbürokratie massiv steigen wird."