Sonntagvormittag in Mittelstille: Eine kleine Gemeinde wurde für ein paar Stunden zum Epizentrum der Eisenbahnfotografie. Auf den Wiesen rund um das Dorf standen Fotografen aus Hannover, Stuttgart, Dresden – und sogar aus Österreich. Kameras im Anschlag, gespannt auf einen ganz besonderen Gast: einen historischen Fotogüterzug, gezogen von einer mächtigen schwarzen Dampflok der Baureihe 58 1111-2, inzwischen umbenannt in 58 311. Die Lok pustete kräftig Dampf in die kühle Morgenluft, während die Fotografen auf das perfekte Foto warteten. Hinter der Lok reihten sich alte Güterwagen wie Silo-und Schüttgutwagen, die das nostalgische Bild perfekt machten.