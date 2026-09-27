Samstagnachmittag muss der Lkw erst noch eingewiesen werden. Der Laster Marke „W 50“ war in der einstigen DDR allseits bekannt, ist aber nach wie vor auf den Straßen zu sehen – 36 Jahre nach Produktionseinstellung. Beim Stadt- und Museumsfest ist eine ganze DDR-Oldtimerausstellung in der Juttastraße aufgebaut. Der 1. Trabant- und Ifa-Club ist beteiligt und die Frage nach dem Gesamtumfang des Fuhrparks ist gar nicht so einfach zu beantworten. „Der ist unerschöpflich“, sagt Uli Heubach. Der 48-jährige Vereinsvorsitzende spricht von 25 Mitgliedern und davon habe mancher deutlich mehr als nur ein Fahrzeug daheim stehen. Er räumt Platzprobleme ein.