Getrennt gewertet werden Frauen und Männer ebenso wie Athleten mit oder ohne Stahlkanten. Wie gerade erst zum Beispiel beim Nachtslalom von Madonna di Campiglio und bald bei den Olympischen Spielen in Italien geht es strikt nach Zeit - aber die Regeln für den Zieleinlauf sind etwas anders: In die Wertung kommt jeder, der die Ziellinie mit mindestens einem Ski überquert.