Norwegisches Königshaus: Mette-Marit nach Lungentransplantation nach Hause entlassen

Mette-Marit dankte ihren Ärzten, dem Krankenhauspersonal und allen Menschen, die sie unterstützt hätten; besonders aber denen, die sich für eine Organspende entscheiden. "Das hat mir das Geschenk des Lebens gegeben, und Worte reichen nicht aus, um auszudrücken, wie dankbar und demütig ich dafür bin", erklärte die Prinzessin. Sie denke auch an ihre Leidensgenossinnen und -genossen, die sie großartig unterstützt hätten. "Mit Fibrose zu leben ist nichts für schwache Nerven, und ich denke jeden Tag daran, wie stark ihr seid", betonte sie.