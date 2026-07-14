Norwegisches Königshaus: Mette-Marit nach Lungentransplantation nach Hause entlassen

Kopenhagen - Gute Neuigkeiten für das norwegische Königshaus: Kronprinzessin Mette-Marit hat nach ihrer Lungentransplantation das Krankenhaus verlassen - und auch ihr Sohn Marius Borg Høiby darf aus dem Gefängnis nach Hause. Der Gesundheitszustand der 52-jährigen Mette-Marit sei den Umständen entsprechend gut, teilte das Königshaus am Dienstag mit - rund vier Wochen nach der Operation. Kurz darauf gab die Staatsanwaltschaft den Widerstand gegen einen Hausarrest mit elektronischer Fußfessel für ihren ältesten Sohn auf.