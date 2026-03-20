Oslo - Ihre schwere Lungenkrankheit schränkt das Leben von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) immer stärker ein. "Sie bestimmt jetzt meinen Alltag", sagte die Frau von Kronprinz Haakon (52) am Freitag in einem Interview im norwegischen Fernsehen. "Sie entscheidet, ob ich meine Rolle überhaupt wahrnehmen kann oder nicht." Ihr Mann Haakon sei der Mensch auf der Welt, den sie am meisten respektiere. "Ich habe großes Vertrauen in ihn. Deshalb möchte ich ihm bei diesem Projekt zur Seite stehen - vorausgesetzt, meine Gesundheit lässt das zu."