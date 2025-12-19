Norwegisches Königshaus: Kronprinzessin Mette-Marit braucht eine neue Lunge

Oslo - Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) muss sich einer Lungentransplantation unterziehen. Das teilte der norwegische Hof mit. Demnach habe sich der Zustand der Kronprinzessin aufgrund ihrer chronischen Lungenkrankheit in den vergangenen Monaten so sehr verschlechtert, dass die Operation der nächste notwendige Schritt sei. Wann Mette-Marit auf die Warteliste für die Lungentransplantation gesetzt werde, stehe noch nicht fest, sagte der Arzt der Kronprinzessin, Are Martin Holm, laut der Mitteilung.