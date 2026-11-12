Norwegisches Königshaus: Haakon läuft Marathon – Tochter eine Sekunde schneller

Der norwegische Hof bestätigte laut dem Fernsehsender TV2 lediglich eine private Auslandsreise von Vater und Tochter, nicht aber die Teilnahme an dem Lauf. Trackerdaten des Marathons zeigen aber, dass eine Läuferin namens "Ingrid Alexandra" aus Norwegen sowie ein Läufer namens "Haakon Magnus" aus Norwegen kurz hintereinander im Ziel registriert wurden. Norwegische Medien veröffentlichten außerdem Bilder und Videos des Paars bei der Veranstaltung.