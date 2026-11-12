Nizza/Oslo - Norwegens König Haakon VIII. (53) und seine Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) haben laut norwegischen Medienberichten gemeinsam einen Marathon an der französischen Riviera absolviert. Bei dem Wettbewerb am Sonntag zwischen Nizza und Cannes soll die Thronfolgerin demnach nach 4 Stunden, 42 Minuten und 59 Sekunden ins Ziel gekommen sein - und damit eine Sekunde vor Papa Haakon.
Norwegisches Königshaus Haakon läuft Marathon – Tochter eine Sekunde schneller
dpa 12.11.2026 - 10:34 Uhr