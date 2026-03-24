Oslo - Nach mehreren Skandalen und gesundheitlichen Problemen hat Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) zum ersten Mal seit langem einen Auftrag für das Königshaus wahrgenommen. Gemeinsam mit ihrem Mann Kronprinz Haakon (52) nahm sie der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Dienstag an einer Audienz anlässlich des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares teil. Demnach war es ihr erster offizieller Auftrag seit Januar.
Norwegisches Königshaus Erster Auftrag seit Monaten: Mette-Marit zeigt sich wieder
dpa 24.03.2026 - 13:23 Uhr