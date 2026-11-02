Oslo - Ein Gericht in Oslo hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge entschieden, die Untersuchungshaft von Marius Borg Høiby (29) nicht zu verlängern. Diese sitzt der älteste Sohn der norwegischen Königin Mette-Marit seit dem Sommer mit elektronischer Fußfessel zu Hause bei seiner Mutter und seinem Stiefvater, König Haakon VIII., auf Gut Skaugum ab. Die Anklage legte gegen die Entscheidung des Gerichts nach Angaben des norwegischen Fernsehens jedoch umgehend Berufung ein und bat um aufschiebende Wirkung. Ob und wann Høiby tatsächlich aus der U-Haft entlassen wird, war deshalb zunächst unklar.