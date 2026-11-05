Es sind die geschnitzten Drachenköpfe und die mit Ornamenten versehenen Windbretter auf dem Dach des Norwegerhauses, die dem 1908 errichteten Gebäude seinen Charakter verleihen. Doch Wind und Wetter haben den Verzierungen aus Holz über die Jahre zugesetzt, Repliken mussten die Originale ersetzen und auch diese trotzten den klimatischen Verhältnissen am Rennsteig nur bedingt. Denn von den ursprünglich vier Drachenköpfen auf dem Dach des Norwegerhauses ist nur noch einer übrig. Die Holzelemente sollen alle wieder zurückkehren und das denkmalgeschützte Haus insgesamt auf Vordermann gebracht werden.