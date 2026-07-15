Nanu, da fehlt doch etwas, dachte sich Norbert Roepke, als er vor Kurzem nachschauen wollte, wie weit der Abriss des Golfhotels in Oberhof vorangeschritten ist und sein Blick auf das benachbarte Norwegerhaus fiel. Und der Hobby-Historiker aus Meiningen hatte sich nicht getäuscht. Es fehlte etwas an dem denkmalgeschützten Gebäude, nämlich einer der geschnitzten Drachenköpfe auf dem Dach des Hauses. Ursprünglich prangten einmal vier hölzerne Köpfe auf den Giebeln des Norwegerhauses, nun ist nur noch einer übrig.