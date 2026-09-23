Oslo - Sie starb nur zwei Wochen nach dem Tod ihres jüngeren Bruders König Harald V.: Jetzt ist die norwegische Prinzessin Astrid genau zwei Wochen nach dessen Begräbnis beigesetzt worden. Die Königsfamilie war dabei nur teilweise anwesend. König Haakon VIII., Königin Mette-Marit, Königin Sonja und Kronprinzessin Ingrid Alexandra besuchten das Begräbnis von Haralds Schwester, die Mitte des Monats im Alter von 94 Jahren gestorben war. Auch die Schwester des Königs, Prinzessin Märtha Louise, ihr Mann, der Schamane Durek Verrett, und Märthas drei Töchter besuchten die Trauerfeier in Oslo.