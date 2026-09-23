Am Begräbnis des Königs am 9. September hatte Prinzessin Astrid noch teilgenommen. Zwei Tage später war sie gestorben. Gesundheitlich war die Prinzessin schon länger angeschlagen gewesen. Erst im Mai hatte sie einen temporären Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Bis zuletzt hatte sie trotzdem royale Pflichten übernommen. An ihrem Todestag und erneut am Mittwoch zur Beisetzung wurde die Flagge auf dem Balkon des Königsschlosses in Oslo auf halbmast gesetzt. Gemeinsam mit anderen trug König Haakon den Sarg seiner Tante nach der Trauerfeier aus der Kirche.