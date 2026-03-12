Oslo - Nach einem Krankenhaus-Aufenthalt auf Teneriffa nimmt der norwegische König Harald V. (89) wieder offizielle Aufgaben wahr. Zurück in Norwegen empfing der Monarch am Donnerstag unter anderem mehrere Botschafter zu Audienzen. Harald war im Februar während eines Urlaubs mit Königin Sonja auf der Kanareninsel an einem Infekt erkrankt. Der König hat immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen und musste sich in den vergangenen Jahren mehreren Operationen unterziehen. Abzudanken kam für ihn trotzdem bislang nicht infrage.