Norwegen: Mette-Marits Sohn Marius hat keinen Diplomatenpass mehr

Vor einem Jahr waren erste Gewaltvorwürfe gegen ihn laut geworden. Damals hatte er eingeräumt, unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Seitdem hat die Polizei die Anschuldigungen gegen ihn immer weiter ausgeweitet, unter anderem auch auf mehrere Sexualdelikte, die gemäß dem norwegischen Vergewaltigungsparagrafen mehrere Jahre Gefängnis nach sich ziehen können. Høiby hat die meisten der Anschuldigungen über seine Anwälte bestritten, vor allem die vorgeworfenen Sexualstraftaten.