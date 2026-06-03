Bislang standen die meisten Norweger treu hinter ihrem Königshaus. Doch das hat viel mit der Beliebtheit ihres Monarchen zu tun, den die Skandinavier gerade für seine Bodenständigkeit und Skandalfreiheit schätzen.

Mit der nächsten Generation ist nun stattdessen Unruhe in die Königsfamilie eingekehrt. Einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Fernsehsenders NRK zufolge unterstützen noch 64 Prozent der Norwegerinnen und Norweger die Monarchie. Für norwegische Verhältnisse ist das ein relativ geringer Wert: 2017 waren es noch 81 Prozent.

Einer von drei Norwegern meint laut der aktuellen Umfrage, die Monarchie sollte nach König Harald abgeschafft werden. Besonders junge Menschen sind demnach kritisch: In der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren meint nur etwa die Hälfte der Befragten, dass die Monarchie nach Harald weitergeführt werden sollte. Schwierige Zeiten also für den Thronfolger - und es sieht nicht so aus, als würde die Last auf seinen Schultern bald leichter.