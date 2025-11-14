Norwegen: Buch über Marius Borg Høiby darf weiter verkauft werden

Høibys Anwalt: Falschbehauptung unter anderem zu Kokainverkauf

Høiby hatte über seine Verteidiger angeführt, dass das Buch mehrere Unwahrheiten und Verleumdungen gegen ihn enthalte und daher gestoppt und zurückgerufen werden müsse, bis Fehler korrigiert worden seien. Sein Anwalt Elias Christensen kündigte nun gegenüber NTB an, die Gerichtsentscheidung gründlich zu prüfen und eine Berufung in Erwägung zu ziehen. Das Gericht stimme zu, dass in dem Buch ohne jegliche faktische Grundlage äußerst kränkende Behauptungen aufgestellt würden, etwa zu einem angeblichen Kokainverkauf auf einer Einkaufsstraße in der Nähe des Königsschlosses in Oslo.