Anpassungen an veränderte Lebensbedingungen

Zu den Anpassungsreaktionen der im Wattenmeer lebenden Arten gehören genetische Anpassungen, aber auch die phänotypische Plastizität. "Bei der Plastizität passen die Individuen ihre Eigenschaften und ihr Erscheinungsbild als Reaktion auf direkte Umweltreize an, ohne dass genetische Veränderungen vorliegen", erklärte Evolutionsbiologin Shama. Dies könne dazu führen, dass Arten etwa zu veränderten Zeiten auftreten oder sich ihre Wachstumsrate aufgrund der Temperaturerwärmung ändere. So können laut Shama Organismus auch ihre Fortpflanzungsstrategien anpassen, in dem sie unter anderem zum Ausgleich möglicher Nachwuchsverluste durch Hitze mehr Nachkommen zeugen.

Bedeutung des Wattenmeeres

Das Wattenmeer sei für viele Fisch- und Vogelarten, wie Hering, Austernfischer und Knutt von großer ökologischer Bedeutung, betonte das AWI. Diese Tierarten nutzten dieses Gebiet mindestens für eine Phase ihres Lebenszyklus. So diene es etwa als Kinderstube und Futterplatz und biete jungen Fischen Schutz vor Räubern.

Doch die Klimaerwärmung verschiebt den Angaben nach das Auftreten dieser Arten. Demnach wandern Fische polwärts ab oder bodenbewohnende Arten ziehen sich in tieferes und kälteres Wasser zurück. Wer seine Verbreitungsgebiete nicht verlagern könne, müsse sich an die immer wärmer werdenden Bedingungen im Wattenmeer anpassen.

Folgen für den Mensch

Doch nicht nur für die am und im Wattenmeer vorkommenden Tiere verändern sich dem Bericht nach die Bedingungen. Auch die Konsequenzen für die an der Küste lebenden Menschen würden unausweichlich, erklärten Buschbaum und Shama. So müssten etwa auch Küstenschutzmaßnahmen und Tourismuskonzepte nachhaltig an die sich ändernden Bedingungen angepasst werden.