Bundesanwaltschaft Verdächtiger nach Angriff auf Lehrerin in Essen angeklagt

Suche nach weiteren Opfern an Alter Synagoge

Auf der Suche nach weiteren Opfern habe der damals 17-Jährige sich zudem zweimal kurz hintereinander zur Alten Synagoge in Essen begeben, "ohne indes aus seiner Sicht geeignete Tatopfer jüdischen Glaubens anzutreffen", so die Bundesanwaltschaft. Die Alte Synagoge wird von der Stadt als "Haus der jüdischen Kultur" betrieben und für Ausstellungen sowie Veranstaltungen genutzt. Jüdische Gottesdienste finden dort nicht statt. Das heutige Gebäude ist eine in den 1980er Jahren errichtete Rekonstruktion der Synagoge, die in der Pogromnacht am 9. November 1938 von den Nazis zerstört wurde.