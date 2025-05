Kein Titel zum Abschied

In diesem Jahr konnte Alonso mit Bayer 04 nicht konstant an die Leistungen des Vorjahres anknüpfen. In der Bundesliga sicherte sich der FC Bayern vorzeitig die Meisterschaft. In der Champions League scheiterte Bayer im Achtelfinale an den Münchnern und im DFB-Pokal blamierte sich Leverkusen im Halbfinale bei Drittligist Arminia Bielefeld und schied aus.