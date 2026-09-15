Durchbruch mit «Das Boot» Schauspieler und Ruhrpott-Schnauze Ralf Richter ist tot

Köln - Seinen schauspielerischen Durchbruch feierte er mit einer Rolle im Wolfgang-Petersen-Klassiker "Das Boot", seine Ruhrpott-Proleten-Figur Kalle Grabowski wurde zum Kult: Der Schauspieler Ralf Richter ist mit nur 69 Jahren gestorben. Er sei in der vergangenen Nacht zu Hause in Köln friedlich eingeschlafen, sagte seine Managerin der Deutschen Presse-Agentur im Namen der Familie. Sein Tod sei damit "unerwartet und viel zu früh" gekommen, so Heidrun Buchmaier. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.