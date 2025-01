"In der Zeit von Februar 2017 bis April 2024 sammelten sie wiederholt Informationen, die zum Ausbau insbesondere der maritimen Kampfkraft Chinas nützlich sein konnten", heißt es in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft. "Dies betraf etwa Erkenntnisse zu Bootsmotoren, Sonarsystemen, Flugzeugschutzsystemen, Antrieben für Panzerfahrzeuge sowie militärisch nutzbaren Drohnen." Der Hauptverdächtige habe die Informationen an seinen Kontaktmann weitergeleitet.