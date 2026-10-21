Feministisches Magazin Alice Schwarzer stellt "Emma" nach 50 Jahren ein

"Emma" geht jetzt "in die Ewigkeit"
Nun betont Schwarzer, dass "Emma" Deutschland in einem halben Jahrhundert ein Stück verändert habe. Zwei von vielen Themen, über die das Magazin lange "quasi alleine" berichtet habe, seien der sexuelle Missbrauch von Kindern und der Islamismus gewesen. Bei diesen Themen sei "Emma" schon 1978 beziehungsweise 1979 eingestiegen, lange vor den anderen. "Auf zahlreiche weitere Themen - wie zum Beispiel das Ehegattensplitting, der Brustkrebs oder die Genitalverstümmelung - wurden die Medien oft erst aufmerksam durch die Veröffentlichungen in "Emma"."
Zuletzt sei "Emma" das "weltweit letzte und einzige professionelle Publikumsmagazin am Kiosk in Feministinnenhand" gewesen. Ein kleiner Trost: Das "Emma"-Archiv mitsamt Kisten und Kartons, Korrespondenzen und Kampagnen werde vollständig in den Bestand des Deutschen Literaturarchivs Marbach aufgenommen und dort Interessierten erschlossen. Damit werde "Emma" letztlich "in die Ewigkeit gehen".