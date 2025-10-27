Tokio - US-Präsident Donald Trump würde sich auf seiner aktuellen Asien-Reise auch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen. "Wenn er möchte, würde ich mich gerne mit ihm treffen", sagte der Republikaner auf einem Flug seiner Regierungsmaschine Air Force One von Malaysia nach Japan. Auf die Frage einer Journalistin, ob er für ein Treffen seine Reise verlängern würde, sagte Trump zunächst, er habe darüber noch nicht nachgedacht - er bejahte aber dann im nächsten Augenblick, dass dies möglich wäre.