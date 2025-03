Deutsche Langläufer hoffen auf Teamwettbewerbe

Die beste deutsche Läuferin Carl galt als Außenseiterkandidatin für eine Medaille. Im Weltcup hat es die Teamsprint-Olympiasiegerin von 2022 in dieser Saison zweimal auf das Podest geschafft - jeweils in Rennen über zehn Kilometer. Die größten Medaillenhoffnungen hat die deutsche Langlaufmannschaft aber in den Teamwettbewerben.