Mit Victoria Carl (Zella-Mehlis), Helen Hoffmann (Oberhof) und Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg) sind am Sonntag (14 Uhr/ZDF) bei der Nordisch-WM in Trondheim im Skiathlon alle drei Thüringer WM-Starterinnen im Einsatz. Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig verzichtet indes und wird ihr erstes Rennen bei den Titelkämpfen in Norwegen erst am Dienstag über 10 km bestreiten. Dies teilte DSV-Cheftrainer Peter Schlickenrieder mit. Vierte DSV-Teilnehmerin ist Pia Fink (Bremelau).