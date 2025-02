Für das weitere Team hinter Freitag lief es weniger erfolgreich. Agnes Reisch schaffte es als Zehnte immerhin noch in die Top Ten. Titelverteidigerin Katharina Schmid kam nicht über Rang 19 hinaus. "Da muss sie durch. Und da gehen wir durch", sagte Bundestrainer Heinz Kuttin. Luisa Görlich verletzte sich in der Qualifikation am Knie und musste vorzeitig abreisen. Am Samstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) steht das Teamspringen an.