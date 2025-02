Otepää - Drama um die Thüringer Kombiniererin Cindy Haasch: Die 20-Jährige vom WSC Ruhla stürzte am Samstag beim Springen in Otepää schwer und musste nach langer Behandlung auf einer Trage von Sanitätern abtransportiert werden. Wahrscheinlich hat sie sich eine Knieverletzung zugezogen. Männer-Bundestrainer Eric Frenzel gab in der ARD leichte Entwarnung. Das Kreuzband sei wohl nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, möglicherweise liege eine Meniskusverletzung vor, teilte Frenzel mit.