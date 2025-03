Geiger adelt Riiber

"Ich bin ein Typ, der Gold auch holen will. In erster Linie ärgert es mich schon", sagte Geiger. "Die Bronzemedaille nehme ich aber gerne mit." Zu Riiber, der an einer chronischen Darmerkrankung leidet und seine Karriere nach dieser Saison beendet, sagte er anerkennend: "Es gibt keine Diskussionen, er ist der Beste aller Zeiten. Ich freue mich immer, wenn ich ihn ärgern kann." Heute gelang es ihm nicht.