Am 26. Februar beginnt in der norwegischen Wintersporthochburg Trondheim die nordische Ski-WM. Bis zum 9. März werden Medaillen im Skilanglauf, im Skispringen und in der Nordischen Kombination sowie im Para-Skilanglauf vergeben, insgesamt stehen 27 Entscheidungen im dicht gedrängten Terminkalender.