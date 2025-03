Lindvik war am Samstag eigentlich Zweiter geworden. Durch seine Disqualifikation holte der Österreicher Jan Hörl Silber statt Bronze. Ryoyu Kobayashi aus Japan rutschte auf Platz drei. Lindvik hatte die Titelkämpfe in seinem Heimatland geprägt. Im Einzel von der Normalschanze am vergangenen Sonntag gewann er Gold.