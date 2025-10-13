Favoritensiege in Oberstdorf: Nathalie Armbruster und Julian Schmid haben sich zu neuen deutschen Meistern in der Nordischen Kombination gekrönt. Bei den Frauen eroberten Jenny Nowak und Trine Göpfert die weiteren Podestplätze, bei den Männern gelang dies David Mach und Johannes Rydzek. Richard Stenzel aus Zella-Mehlis beendete den Wettbewerb mit einem Wertungssprung und zehn Kilometern auf Skirollern auf dem fünften Platz.