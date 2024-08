Nordische Kombination: Sommer-Grand-Prix mit Gerboth und den Stenzel-Brüdern

In Österreich steht am Samstag zunächst ein Mixed-Team-Wettbewerb auf dem Programm, ehe am Sonntag die Einzel folgen. Am Mittwoch in Oberstdorf gehen Frauen und Männer im Individual-Compact-Format an den Start. „Bei den Heimwettkämpfen werden wir mit unseren Top-Teams am Start sein“, sagte Horst Hüttel, Sportdirektor Weltcup Nordische Kombination und Skisprung. Cindy Haasch (Ruhla) wird nach ihrem Kreuzbandriss noch nicht starten – „sie hat aber bereits einen guten Trainingswettkampf absolviert“, wie Aichinger informierte.