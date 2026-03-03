Nordische Junioren-WM: Thüringer Trio startet in Norwegen

Im Langlauf setzt sich die deutsche Delegation aus 18 Aktiven zusammen – fünf Juniorinnen, drei Junioren sowie drei Frauen und fünf Männer unter 23 Jahren. Die Thüringer Farben vertritt Milan Neukirchner vom SWV Goldlauter-Heidersbach, der bei den Junioren antritt. Auch in der Nordischen Kombination und im Skispringen gibt es jeweils eine Teilnehmerin beziehungsweise einen Teilnehmer aus dem Freistaat. Anna-Fay Scharfenberg vom SC Motor Zella-Mehlis ist bei den Spezialspringerinnen gemeldet und bestreitet an diesem Mittwoch das Einzel, ehe zwei Mannschaftswettbewerbe folgen. Bei den Kombiniererinnen hat es Finja Eichel vom WSV Brotterode ins Aufgebot geschafft. Für sie stehen der Teamsprint, das Einzel und der gemischte Mannschaftswettbewerb auf dem Wettkampfplan.