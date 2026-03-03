Nordische Junioren-WM: Thüringer Trio startet in Norwegen

Wenige Tage nach der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele und unmittelbar vor der Paralympics-Eröffnung gibt es im Wintersport einen hochkarätigen Nachwuchswettbewerb in Norwegen mit Thüringer Beteiligung. Eigentlich sind es sogar drei Wettbewerbe, denn bei den an diesem Mittwoch beginnenden Junioren-Weltmeisterschaften in Lillehammer sind sowohl die Spezialspringer als auch die Kombinierer im Einsatz. Bereits am Montag haben an gleicher Stelle die Junioren- und U-23-Weltmeisterschaften im Skilanglauf begonnen.