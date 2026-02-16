Hamburg - Der Schauspieler und Musiker Fabian Harloff (56, "Notruf Hafenkante") sieht sich als "nordisch by nature" – trotzdem könnte er sich sogar ein Leben in Bayern vorstellen. "Ich liebe die norddeutsche Mentalität - ehrlich, bodenständig und trotzdem immer mit einem Augenzwinkern. Und wenn der eigene Großvater in Hamburg geboren ist, darf man sich sogar "waschechter Hamburger" nennen", sagte Harloff der Deutschen Presse-Agentur. Seine einzige Alternative wäre München. "Dort habe ich jahrelang gewohnt, als ich für Sat.1 "Die rote Meile" drehte. Seither liebe ich auch Bayern und die Berge."