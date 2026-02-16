Nach dem Motto "Hoch die Tassen" die Hansestadt genossen

Trotz aller Begeisterung für seine Heimatstadt lebt der Künstler mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern nun in Schleswig-Holstein – ziemlich genau zwischen Hamburg und der Ostsee. "Ich bin aufs Land gezogen, weil ich in Hamburg alles gelebt und erlebt habe, was man dort erleben kann", erinnert er sich. "Nach dem Motto "Hoch die Tassen" habe ich mich schön ausgelebt. Doch irgendwann war Hamburg zu laut für mich und ich zu laut für die Stadt."