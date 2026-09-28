Nordhessen: Radfahrerin nach Unfall in Lebensgefahr - Auto fährt weiter

Fritzlar (dpa/lhe) - Ein Autofahrer soll auf einer Landstraße in Nordhessen eine Radfahrerin erfasst und die lebensgefährlich verletzte Frau liegengelassen haben. Der offenbar stark betrunkene Mann flüchtete nach dem Unfall bei Fritzlar am Sonntag mutmaßlich mit seinem beschädigten Auto, wie die Polizei auf Grundlage ihrer bisherigen Ermittlungen mitteilte. Erst zufällig vorbeikommende Ersthelfer entdeckten demnach die Frau auf dem Boden und versorgten sie. Ein Rettungswagen brachte die 41-Jährige in ein Krankenhaus.