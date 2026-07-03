Nordhessen: Polizist schießt bei Einsatz – Mann in kritischem Zustand

Kassel - Ein Polizist hat in einem Haus in Nordhessen einen Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Beamte hätten den 66-Jährigen wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt aufgesucht und seien von ihm mit einer Schusswaffe bedroht worden, teilte die Polizei mit. Wie es anschließend zu dem Schuss oder den Schüssen kam, werde noch ermittelt. Der Verletzte wurde nach dem Vorfall im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis - ein genauer Tatort wurde nicht bekanntgegeben - ins Krankenhaus gebracht.