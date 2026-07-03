 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Polizist schießt bei Einsatz – Mann in kritischem Zustand

Nordhessen Polizist schießt bei Einsatz – Mann in kritischem Zustand

Nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt eskaliert ein Einsatz: Ein Polizist schießt auf einen Mann. Dieser soll die Beamten zuvor bedroht haben.

Nordhessen: Polizist schießt bei Einsatz – Mann in kritischem Zustand
1
Ein 66-Jähriger ist von einem Polizisten lebensbedrohlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Kassel - Ein Polizist hat in einem Haus in Nordhessen einen Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Beamte hätten den 66-Jährigen wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt aufgesucht und seien von ihm mit einer Schusswaffe bedroht worden, teilte die Polizei mit. Wie es anschließend zu dem Schuss oder den Schüssen kam, werde noch ermittelt. Der Verletzte wurde nach dem Vorfall im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis - ein genauer Tatort wurde nicht bekanntgegeben - ins Krankenhaus gebracht.

Nach der Werbung weiterlesen

Nähere Angaben zu dem Vorfall machte die Polizei zunächst nicht, für Rückfragen zu der schriftlichen Mitteilung war sie zunächst nicht erreichbar.