Vor Ort soll der 66-Jährige die Beamten im Bereich seiner Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht haben. Dabei handelte es sich laut Mitteilung mutmaßlich um eine Schreckschusswaffe. Daraufhin hätten die Polizeibeamten von ihren Schusswaffen Gebrauch gemacht. Den Angaben zufolge wurde der Mann im Bereich des Oberkörpers lebensgefährlich verletzt. Er sei nach der Erstversorgt in ein Krankenhaus gekommen. Weitere Personen wurden laut den Ermittlern nicht verletzt.