Kassel/Guxhagen (dpa/lhe) - Nach den Polizeischüssen auf einen Mann im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis ist der 66-Jährige weiterhin in einem kritischen Zustand. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) gemeinsam mitteilten, war es am Donnerstagabend im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt in einem Ortsteil von Guxhagen zu dem Vorfall gekommen. Zuvor soll der 66-jährige Fahrer die Polizeibeamten mit einer Schusswaffe bedroht haben.