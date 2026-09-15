Korbach (dpa/lhe) - Einbrecher sind in der Nacht in eine Metzgerei in Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) eingestiegen - und konnten einer nordhessischen Spezialität offensichtlich nicht widerstehen. Die noch unbekannten Täter stahlen aus dem Geschäft eine kleine Menge Bargeld, steckten aber auch insgesamt 14 Würste ein, wie die Polizei mitteilte. Und zwar ausschließlich "Ahle Wurscht", eine Spezialität aus der Region. Die anderen Wurstwaren rührten sie nach aktuellem Kenntnisstand nicht an.