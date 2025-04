Nordhausen: Pedelec-Fahrer kracht in Menschengruppe - drei Verletzte

Wie es zu dem Unfall in der Nacht zu Freitag kam, ist unklar. Die Fußgänger und der 57-jährige Pedelec-Fahrer seien in gleicher Richtung auf einem Radweg Richtung Nordhausen unterwegs gewesen. Es gebe Hinweise, dass der Fahrer betrunken gewesen sein könnte, so die Polizei.