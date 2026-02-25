Nordhausen: Mann mit Messer verletzt - Jugendlicher festgenommen

Nordhausen (dpa/th) - Ein Jugendlicher hat in Nordhausen nach Angaben der Polizei einen Mann mit einem Messer angegriffen und im Gesicht verletzt. Die beiden seien am Dienstagabend aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher. Dann sei der Jugendliche auf den 39-Jährigen losgegangen und habe ihm Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, sagte der Sprecher.