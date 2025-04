Schon die Teilnahme an den Norddeutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport, die diesmal in Düren stattfanden, ist eine Ehre für jeden Tänzer: Krankheitsbedingt konnten die Wasunger letztendlich jedoch nur sechs Tänze zeigen. Bedauerlich war beispielsweise der Ausfall des Jugendtanzpaares Jasmin Wagner und Matteo Rüttinger, das seine Aufführung absagen musste. In der kommenden Saison wird das Paar nicht mehr auf der Bühne zu sehen sein, da Matteo sich aus dem karnevalistischen Tanzsport verabschiedet.