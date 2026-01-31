Wiesenttal/Osternohe (dpa/lby) - Seit 2019 gab es im oberfränkischen Muggendorf keinen Betrieb mehr am Skilift. Und in Mittelfranken in Osternohe im Nürnberger Land auch nicht. Der Schnee fehlte - und wenn er denn mal da war, bremste die Pandemie den Skisport aus. Aber jetzt, Anfang 2026, laufen die Anlagen. Und so sind auch in der Fränkischen Schweiz Skiabfahrten möglich. Wenn auch natürlich nicht auf kilometerlangen Pisten und ohne Hightech. Es ist ein paar Nummern kleiner als im Alpenraum oder im Bayerischen Wald.