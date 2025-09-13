Nord-Süd-Duell in Bundesliga: Wieder ein Schützenfest? Bayern empfängt Liga-Rückkehrer HSV

München (dpa/lby) - Nach der Länderspielpause geht es für den FC Bayern an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen einen Lieblingsgegner weiter. Die Münchner empfangen den Hamburger SV. In den vergangenen acht Partien in der Allianz Arena kassierte der HSV 50 Gegentore - und erzielte selbst gerade mal drei. Ein Wiedersehen mit einem seiner Ex-Clubs zu Profi-Zeiten wird das Duell für Bayern-Coach Vincent Kompany.