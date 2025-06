In der Biathlon-Szene kannte ihn jeder, sein Hut mit den über 400 Pins war ein begehrtes Fotomotiv und in Oberhof zählte er über 25 Jahre lang zu den Weltcup-Stammgästen: Norbert Starke aus Köln. Am vergangenen Freitag ist der wohl größte und bekannteste Biathlon-Fan der Welt an Nierenversagen verstorben. Das bestätigte seine Ehefrau Maria.