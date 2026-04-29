Non-Food-Discounter Action, Woolworth & Co. verdrängen klassische Fachhändler

Für viele Einzelhändler ist die Lage wegen der anhaltend schwachen Konsumstimmung schwierig. Die Zahl der Insolvenzen in der Branche befindet sich auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren. Der Kreditversicherer Allianz Trade verzeichnete im vergangenen Jahr 2.571 Fälle.

Auch etliche Fachhändler gerieten in Schwierigkeiten. Die Unternehmensgruppe Brüder Schlau, zu der die Fachmarktkette Hammer gehört, stellte im Juni 2025 einen Insolvenzantrag und Anfang 2026 erneut. Der Dekohändler Depot schloss insolvenzbedingt einen großen Teil seiner Filialen.

Zehntausende Geschäfte geschlossen

IFH-Experte Deckers sieht Fachhandel und Discounter gleichermaßen unter Druck. Sie stünden zunehmend im Wettbewerb mit asiatischen Shoppingportalen, die insbesondere bei jüngeren Konsumenten beliebt seien.

Das Forschungsinstitut IW Consult hat im Auftrag des Handelsverbands Deutschland (HDE) untersucht, wie stark die Onlinehändler Temu und Shein dem Einzelhandel zusetzen. Der Branche entgehen demnach jährlich Umsätze in Höhe von 2,5 Milliarden Euro - weil Produkte bei den chinesischen Plattformen gekauft werden statt bei Anbietern in Deutschland.

In den vergangenen Jahren haben, nicht nur insolvenzbedingt, Zehntausende Geschäfte geschlossen. Laut Prognose des HDE dürfte die Zahl in diesem Jahr auf unter 300.000 sinken. Am heftigsten betroffen seien kleinere mittelständische Handelsunternehmen, sagt Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Mit dem Niedergang der kleineren Fachhändler verlieren viele Innenstädte ihre Unverwechselbarkeit und damit ihr Herz."