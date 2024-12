Minimalziel ist das WM-Viertelfinale

Mindestziel des Olympia-Zweiten beim Turnier in Dänemark, Kroatien und Norwegen ist das Viertelfinale. "Wir haben ein schlagkräftiges Aufgebot zusammen, mit dem wir am 3. Januar in die Vorbereitung starten werden und bei der WM angreifen wollen", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes.