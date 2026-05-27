Für Emma Sambale ist die sportliche Welt momentan einfach nur ein Traum. Erst Pokalsiegerin, dann sogar deutsche Meisterin mit dem VfB Suhl, anschließend Neu-Nationalspielerin, dem nun, quasi als Krönung, noch die Nominierung für das Auftaktturnier der Volleyball Nations League (VNL) mit der DVV-Auswahl in Kanada folgte. „Das ist einfach nur Wahnsinn und Freude“, sagte Emma Sambale nach ihrer überraschenden Berufung. Diese teilte ihr Bundestrainer Giulio Bregoli am Sonntag in einem Einzelgespräch mit.