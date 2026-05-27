Für Emma Sambale ist die sportliche Welt momentan einfach nur ein Traum. Erst Pokalsiegerin, dann sogar deutsche Meisterin mit dem VfB Suhl, anschließend Neu-Nationalspielerin, dem nun, quasi als Krönung, noch die Nominierung für das Auftaktturnier der Volleyball Nations League (VNL) mit der DVV-Auswahl in Kanada folgte. „Das ist einfach nur Wahnsinn und Freude“, sagte Emma Sambale nach ihrer überraschenden Berufung. Diese teilte ihr Bundestrainer Giulio Bregoli am Sonntag in einem Einzelgespräch mit.
Nominierung für Nations League Der Wahnsinn geht weiter für Emma Sambale
Thomas Sprafke 27.05.2026 - 09:10 Uhr